Traktör Devrildi: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Sivas'ın Zara ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 39 yaşındaki Volkan Yaşar hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Veli Yaşar'ın (39) kullandığı henüz plakası öğrenilemeyen traktör, Belentarla köyü mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde traktörün altında kalan Volkan Yaşar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, incelemenin ardından Zara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sürücü ifadesine başvurulmak üzere jandarmaya götürüldü.
