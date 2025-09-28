Haberler

Traktör Devrildi: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Zara ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 39 yaşındaki Volkan Yaşar hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sivas'ın Zara ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti.

Veli Yaşar'ın (39) kullandığı henüz plakası öğrenilemeyen traktör, Belentarla köyü mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde traktörün altında kalan Volkan Yaşar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, incelemenin ardından Zara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü ifadesine başvurulmak üzere jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
Servis şoförünü öldürüp gömmüşler! MİT'ten DEAŞ bağlantılı aileye Suriye'de operasyon

MİT ve Emniyet'ten DEAŞ bağlantılı aileye komşu ülkede operasyon
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
007 James Bond filminde oynayan Hatice Teyze'yi üzen karar

007 James Bond'da oynayan Hatice Teyze'yi üzen karar
Cezaevinden izinli çıkan gencin cansız bedeni denizde bulundu

Kan donduran olay! Cezaevine dönemeden mezara girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.