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Trafik Tartışmasında Taşlı Saldırıya 180 Bin Lira Ceza

Trafik Tartışmasında Taşlı Saldırıya 180 Bin Lira Ceza
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Mersin'in Erdemli ilçesinde trafikte tartıştığı TIR şoförüne taşla saldıran otomobil sürücüsüne 180 bin lira, kaza yerini terk eden TIR şoförüne ise 10 bin lira ceza kesildi. Olay anı cep telefonuyla kaydedilirken, soruşturma sürüyor.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde trafikte tartıştığı TIR şoförüne taşla saldıran otomobil sürücüsüne, 180 bin lira ceza uygulandı. TIR ile otomobile çarpıp kaçan şoföre ise kaza yerini terk ettiği gerekçesiyle 10 bin lira ceza kesildi.

Olay, dün öğle saatlerinde ilçenin Merkez Mahallesi'nde D-400 kara yolunda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen TIR şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Otomobil sürücüsü ile yanındakiler TIR'ın önünde durup araçtan indi. Grup, TIR'a taşlarla saldırdı. Bunun üzerine TIR şoförü, aracıyla otomobile çarpıp, bölgeden uzaklaştı. Olay anı, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Tarafların birbirinden şikayetçi olmasının ardından polis ekipleri, otomobil sürücüsüne 180 bin lira, TIR şoförüne ise kaza yerini terk ettiği gerekçesiyle 10 bin lira ceza uyguladı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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