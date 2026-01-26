Haberler

Adana'da işçi servisinin camını kaskla kıran motosikletli adli kontrol şartıyla salıverildi

Güncelleme:
Adana'nın Seyhan ilçesinde, yol verme yüzünden çıkan tartışmada motosikletli Aydın B., işçi servisinin camını kaskıyla kırdı. Olay sonrası gözaltına alınan Aydın B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde trafikte çıkan tartışmada işçi servisinin camını kaskıyla kıran motosiklet sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İddiaya göre, Cemalpaşa Mahallesi'nde motosikletli Aydın B. (39) ile işçi servisinin sürücüsü Dursun Y. (52) arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Servis kapısının camını kaskıyla kıran Aydın B, araçtaki işçilerin tepki göstermesi üzerine olay yerinden ayrıldı.

Şikayet üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Aydın B, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Motosiklet sürücüsünün, servis aracının camını kırması bir işçi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
Haberler.com
