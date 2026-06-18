Trafikte tartıştığı sürücüye hakaret kadın doktor hakkında takipsizlik kararı

ADANA'da, trafikte tartıştığı Haluk Emre Tetik'e (26), küfür ve hakaretler ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenen kadın doktor M.M. (43) hakkında, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 'Kovuşturmaya gerek yoktur' kararı verildi. Karara itiraz eden Tetik, "Birinin annesine ve hatta anneannesine küfredip, ceza almamak bu kadar kolay olmamalı. En ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

Olay, 12 Aralık 2025'te saat 14.30 sıralarında, Sarıçam ilçesi Hekimköy Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre; bir medikal firmasında çalışan Haluk Emre Tetik, hafif ticari aracıyla sol şeritte ilerlerken, önündeki cipe selektör yaparak yol istedi. Cipin sürücüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı doktor M.M. ise sinirlenip, Tetik ile tartıştı. Taşıtlara kırmızı ışık yanarken kavşakta duran M.M., aracın içerisinden küfürler ederek, "Arkadan taciz ediyor. Tacizci, sen kimsin? Bu adam selektör yaparak beni taciz etti. Kaç kuruşluk adamsın sen? Firmacısın, senin gücün bana yeter mi? Tacizci, tecavüz ediyorlar" diyerek bağırdı. Tetik ise bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Sürücüler olayın ardından bölgeden ayrılırken, Tetik ise savcılığa giderek M.M. hakkında suç duyurusunda bulundu. Sürücü M.M.'ye 'Hakaret' suçu nedeniyle idari para cezası kesildi. Bunun üzerine konunun kamu davası açılmasını gerektirecek nitelikte ve yeterlilikte görülmediğini değerlendiren Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Kovuşturmaya yer yoktur' kararı verdi. Bu kararın ardından Tetik, kaydettiği görüntüleri sanal medyada paylaşıp, karara itiraz etti.

'YOL İSTEMEK İÇİN SELEKTÖR YAPTIM'

Yaşananları anlatan Haluk Emre Tetik, "Karşı taraf, 3 şeritli yolda 30-40 kilometre hızla en sol şeritte ilerliyordu. Ben de yol istemek için selektör yaptım. Yol vermeyince orta şeride geçtim, önüme geçti. Tekrar sol şeride geçtiğimde, o da sol şeride geçti. Önüme kırdı yani. Önceki trafik ışıklarında araçtan inip, aracımın camını yumrukladı. Bunu ifademde belirttim ancak kayıt almamıştım. Sonraki trafik ışıklarında da malum görüntüler ortaya çıktı" dedi.

Tetik, ayrıca, "Bağırarak çevredeki insanları ayaklandırmaya çalıştı. Çevredekiler de olayı gördüler ve her şeyin farkındaydılar. Benim gibi gülerek tepki verdiler. Sonrasında şikayetçi oldum ancak kovuşturmaya gerek olmadığı kararı çıktı. Doktorluk gibi kutsal bir mesleği yapan birinin, bu şekilde insanlara bağırarak küfür ve hakaretler etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Birinin annesine ve hatta anneannesine küfredip, ceza almamak bu kadar kolay olmamalı. En ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

Tetik, ilerleyen süreçte maddi ve manevi tazminat davası açacağını da belirtti.

Haber : Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı