Trafikte Kadın Sürücüler Arasında Kavga

Trafikte Kadın Sürücüler Arasında Kavga
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Şişli'de iki kadın sürücü, trafikte yol verme nedeniyle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavga ile sonuçlandı. Olayı diğer sürücüler ayırmak zorunda kaldı.

ŞİŞLİ'de iki kadın sürücü, trafikte yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken kadınlar saç saça baş başa birbirine girdi. Kavga eden iki kadını araya giren erkek sürücüler ayırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 22 Temmuz Salı günü saat 18.30 sıralarında Mecidiyeköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iş çıkışı yoğun trafikte araçlarıyla ilerleyen iki kadın sürücü, yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. Tatışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Araçlarından inen iki kadın yolda kavga etmeye devam etti. Saç saça baş başa birbirine giren kadınların kavga ettiğini gören diğer sürücüler araya girdi. Erkek sürücülerden biri kadınları ayırdı ardından da iki tarafı sakinleştirmeye çalıştı. Kadınlardan biri diğerine küfür ederken, diğer kaıdn ise kavganın ardından aracına binerek olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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