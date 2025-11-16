Haberler

Trafik Tehlikesi Yaratan Sürücü Serbest Bırakıldı

Trafik Tehlikesi Yaratan Sürücü Serbest Bırakıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale-Çorum yolunda trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sürücünün aracıyla ailesiyle seyahat eden vatandaşların önünü kesip kaza yaptırmaya çalıştığı anlar sosyal medyada yayımlandı.

Kırıkkale'de trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırıkkale- Çorum yolunda trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından yakalanan E.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sanal devriye faaliyetleri sırasında bir sosyal medya kullanıcısının "Kırıkkale-Çorum yolunda ailesiyle seyahat eden vatandaş, önlerini kesip kaza yaptırmaya çalışan trafik magandasını saniye saniye kaydetti. Araç içindeki aile bireylerinin endişe dolu anları kameraya böyle yansıdı" paylaşımı üzerine çalışma başlatmıştı.

Yapılan incelemede İ.D'ye ait 66 DY 966 plakalı aracı olay sırasında oğlu E.D'nin kullandığı belirlenmiş, Yozgat'ta bulunan şüpheli, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yozgat Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçilerek gözaltına alınmış, 9 suçtan kaydı bulunan E.D'ye, Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinden 8 bin 306 lira para cezası ve 95 ceza puanı uygulanmıştı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel
Suriye'de ortalık karıştı! YPG ile ordu arasında çatışmalar yaşanıyor

Çatışmalar şiddetlendi, takviye birlikler gönderiliyor
Soruşturma derinleşiyor! Böcek ailesinin kaldığı otelde bir kişi daha fenalaştı

Sır olayda düğüm çözülmüyor! Aynı otelde bir şok daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD polisi tarafından vurulan Ali İhsan Bayhan Ankara'da defnedildi

ABD polisinin vurduğu Ali İhsan Bayhan Ankara'da defnedildi
3 çocuğunu katleden cani, eşine 'Çocuklar kara toprak oldu' yazılı mesaj atmış

3 evladının canına kıydıktan sonra eşine gönderdiği mesaj kan dondurdu
Doğal gaz projeleri için 2 ildeki arazilere el konulacak

Dev proje için 2 ildeki arazilere el konulacak
2-0'lık yenilgi sonrası ülkede ortalık karıştı

2-0'lık maç sonrası ülkede ortalık karıştı
ABD polisi tarafından vurulan Ali İhsan Bayhan Ankara'da defnedildi

ABD polisinin vurduğu Ali İhsan Bayhan Ankara'da defnedildi
Bulgaristan teknik direktörü, A Milli Takımımız hakkında söyledikleriyle gönülleri fethetti

A Milli Takımımız hakkında söyledikleriyle gönülleri fethetti
ABD-Venezuela gerilimine bir ülke daha dahil oldu: Bizi kimse sindiremez

Bölgede savaş çanları çalıyor! Gerilime bir ülke daha dahil oldu
A Milli Takım kadrosunda değişiklik

A Milli Takım kadrosunda değişiklik! Yıldız isim sakatlandı
Dünyaca ünlü otomobil markası 12 bin 352 aracını geri çağırdı

Dünyaca ünlü otomobil markası binlerce aracını geri çağırdı
İBB iddianamesinde gözlerden kaçan detay! Aralarında dikkat çeken isimler var

İBB iddianamesinde gözlerden kaçan detay!
Yer: Çorum! Otostopla bindiği araç mezarı oldu

Yer: Çorum! Otostopla bindiği araç mezarı oldu
39'luk Dzeko attığı gollerle tarih yazıyor! Adım adım Dünya Kupası

39'luk Dzeko tarih yazıyor
Trafikte yol verme kavgasında yaralanan genç: En yanlış insanı vurdular

İstanbul'un göbeğinde bıçaklanan genç: En yanlış insanı vurdular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.