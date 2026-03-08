Haberler

Adana'da tartıştığı sürücünün aracına zarar veren zanlı ve arkadaşı tutuklandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir trafik tartışması sonrasında otomobile zarar veren iki kişi tutuklandı. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerle ortaya çıktı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde trafikte tartıştığı sürücünün aracına zarar veren zanlı ve yanındaki arkadaşı tutuklandı.

Aydınlar Mahallesi'nde dün trafikte yol verme meselesi nedeniyle tartıştığı Nazif S'nin (46) otomobilinin camına vurup kapı kolunu kıran İsa A. (25) ile yanındaki arkadaşı Mustafa K'nin (25) emniyette işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Nazif S. ve ailesinin bulunduğu otomobilin önünü kesen şüphelilerden İsa A'nın, araca vurması cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti. Zanlı ve yanındaki Mustafa K. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Polis ekiplerince "saldırı amacıyla araçtan inmek" ve "trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek" suçlarından 370 bin lira ceza uygulanan İsa A'nın ehliyetine 60 gün el konulmuş, aracı da 60 gün trafikten menedilmişti.

