Trafik Polisi Yaşlı Vatandaşa Yardım Eli Uzattı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, trafik polisleri koltuk değnekleriyle yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir kişiye yardım etti. Yoğun trafiği durdurarak yaşlı vatandaşı güvenle geçirdi.
Yoğun araç trafiği nedeniyle trafiği durduran polis memurları, koluna girdiği yaşlı kişiyi yolun karşısına geçirdi.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel