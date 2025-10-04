Haberler

Trafik Polisi Yaşlı Vatandaşa Yardım Eli Uzattı

Trafik Polisi Yaşlı Vatandaşa Yardım Eli Uzattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, trafik polisleri koltuk değnekleriyle yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir kişiye yardım etti. Yoğun trafiği durdurarak yaşlı vatandaşı güvenle geçirdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde koltuk değnekleriyle yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kişiye trafik polisleri yardım etti.

Atatürk Bulvarı'nda rutin görevini sürdüren trafik polisleri, koltuk değnekleriyle yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kişiye yardımcı olmak istedi.

Yoğun araç trafiği nedeniyle trafiği durduran polis memurları, koluna girdiği yaşlı kişiyi yolun karşısına geçirdi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
ABD Başkanı Donald Trump: Hamas hızlı hareket etmeli, gecikmeyi tolere etmeyeceğim

Trump'tan Hamas'a "Hızlı ol" tehdidi: Tolere etmeyeceğim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Metil alkol zehirlenmesi! Ünlü yazar 9 aylık yaşam mücadelesini kaybetti

Ünlü yazar 9 aylık yaşam mücadelesini kaybetti
AK Partili Şamil Tayyar'dan kulisleri hareketlendiren referandum çıkışı: Bunu bilgi olarak söylüyorum

AK Partili isimden kulisleri hareketlendiren referandum çıkışı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.