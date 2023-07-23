Trafik Polisi Motosiklet Sürücüsüne Nasihat Verdi

SAMSUN'da trafik kurallarına uymayan bir motosiklet sürücüsünü durdurup, nasihat veren polis memuru Gökhan Alper Yıldırım (43), "Nasıl bir çiftçi tarlasında üretim yapamadığında üzülüyorsa, bizler de can ve mal kaybı yaşanan kazalarda üzülüyoruz" dedi.

Olay, Atakum ilçesinde meydana geldi. Atatürk Bulvarı Baruthane mevkisinde aşırı hız ve kural ihlali yapan Muhammet Fatih Ukte'nin (27) peşine şahin polisi Gökhan Alper Yıldırım, takıldı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Gökhan Alper Yıldırım, trafikte tehlikeli bir şekilde motosiklet kullanan sürücüyü Karayolları Kavşağı'na geldiğinde durdurdu. Motosiklet sürücüsü Ukte'ye "Ölürsen annene, babana biz ne diyeceğiz yavrum" diyen Yıldırım, duygusal bir konuşma yaptı. Yaşanan diyalogun sosyal medyada yayılmasının ardından Yıldırım'ı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya arayarak tebrik etti.

Tüm denetimleri, kazaları engelleyebilmek adına yaptıklarını söyleyen Yıldırım, "Yaralanmalı kazaların yüzde 60'ı, özellikle motosikletli sürücülerin karışmış olduğu kazalar. Tabii ki burada motosiklet sürücüleri kusurlu demek istemiyorum. Çünkü kusurun kimde olduğunun bir önemi yok. Herhangi bir uzuv kaybı, can kaybı olması durumunda hepimiz üzülüyoruz. Nasıl bir öğretmen öğrencilerinin başarısız olmasında canı yanıyorsa, nasıl bir çiftçi tarlasında üretim yapamadığında üzülüyorsa, biz de bu trafik kazalarında vatandaşlarımızın mal ve can kayıplarında üzülüyoruz. Biz de yaptığımız denetimleri de bu noktaları azaltmak, maddi hasarlı veya yaralanmalı kazaları engelleyebilmek adına yapıyoruz. Bu nedenle umarım başarılı oluruz, umarım milletimiz mutlu ve güler yüzlü bir şekilde hayatlarına devam ederler" diye konuştu.