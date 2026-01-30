Haberler

Motosikletiyle trafiği tehlikeye atıp, bu anların görüntülerini sanal medya paylaşan sürücüye ceza

Aydın'da motosikletini tehlikeli şekilde kullanarak trafiği tehlikeye sokan M.Ş.K., Emniyet Müdürlüğü tarafından 21 bin 32 TL idari para cezası aldı ve ehliyeti daimi olarak iptal edildi.

AYDIN İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosikletini trafiği tehlikeye düşürecek şekilde kullanarak, çok sayıda kuralı ihlal eden ve bu anları sanal medya hesabında paylaşan sürücü M.Ş.K.'ya 21 bin 32 TL idari para cezası kesip, ehliyetini de daimi olarak iptal etti.

Aydın'da yaşayan M.Ş.K., motosikletini tehlikeli şekilde kullanıp, trafik güvenliğini tehlikeye sokarak çok sayıda ihlal ettiği anları sanal medya hesabından paylaştı. Paylaşımların tepki toplamasının ardından harekete geçen Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.Ş.K.'yı yakaladı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya sayfalarında 'Aydın'da Trafik Magandası' başlığıyla paylaşılan görüntülere istinaden Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde, bahse konu motosiklet sürücüsünün M.Ş.K. isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir. Karayolları Trafik Kanunu hükümleri doğrultusunda kendisine toplam 21 bin 32 TL idari para cezası uygulanmış, ayrıca sürücü belgesi daimi olarak iptal edilmiştir" denildi.

