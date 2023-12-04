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Trafik kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Burdur'da toprağa verildi

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Aksaray'da yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden Aksaray Üniversitesi öğrencisi Mine Nur Uysal, memleketi Burdur'da toprağa verildi. Cenaze törenine çok sayıda kişi katıldı.

Aksaray'daki trafik kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi memleketi Burdur'da toprağa verildi.

Otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren 21 yaşındaki Aksaray Üniversitesi Tarih Bölümü 2. sınıf öğrencisi Mine Nur Uysal'ın cenazesi, memleketi Burdur'a getirildi.

Burdur Belediyesi morgundan alınan cenaze, merkeze bağlı Gökçebağ köyündeki baba evine götürüldü.

Burada helallik alındıktan sonra köy mezarlığında genç kız için cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye baba Halil Uysal ve yakınlarının yanı sıra Burdur Vali Yardımcısı Yasin Özcan, CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Gençlik Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Kılınan namazın ardından Uysal'ın cenazesi defnedildi.

Gencay K. (23) idaresindeki 06 KFT 11 plakalı otomobilin dün çarptığı Mine Nur Uysal yaşamını yitirmiş, sürücü gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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