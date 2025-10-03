Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Doktor İçin Cenaze Töreni Düzenlendi
Antalya'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden çocuk doktoru Mustafa Yılmaz'ın cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi. Cenaze törenine ailesi ve mesai arkadaşları katıldı.
Antalya'da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren çocuk doktoru Mustafa Yılmaz'ın cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi.
Antalya'da, dün motosikletliyle seyir halindeyken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 47 yaşındaki Yılmaz'ın cenazesi, Adana'nın Kozan ilçesine getirildi.
Yılmaz için Kozan Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.
Yılmaz'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.
Cenaze törenine, Yılmaz'ın ailesi ve yakınlarıyla mesai arkadaşları katıldı.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel