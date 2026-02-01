Haberler

Antalya'da yolcu otobüsü devrildi; 8 ölü, 26 yaralı

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya ve Burdur'daki trafik kazalarında 15 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Kazalarda toplamda 31 kişi yaralandı. Bakan, hayatını kaybedenler için başsağlığı dilerken yaralılara acil şifalar istedi.

'MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sanal medya hesabından, Antalya ve Burdur'da meydana gelen trafik kazalarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, "Bu sabah Antalya ve Burdur'da meydana gelen trafik kazaları içimizi yaktı. Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Antalya-Burdur kara yolunda yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre maalesef 8 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 26 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Burdur'un Ağlasun ilçesinde Yumrutaş köyü mevkiinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ise maalesef 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 5 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
