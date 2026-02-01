Antalya'da yolcu otobüsü devrildi; 8 ölü, 26 yaralı

'MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sanal medya hesabından, Antalya ve Burdur'da meydana gelen trafik kazalarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, "Bu sabah Antalya ve Burdur'da meydana gelen trafik kazaları içimizi yaktı. Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Antalya-Burdur kara yolunda yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre maalesef 8 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 26 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Burdur'un Ağlasun ilçesinde Yumrutaş köyü mevkiinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ise maalesef 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 5 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.