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32 Yıl Sonra Şehit Asteğmen Coşkun Davulcu Mezarı Başında Anıldı

32 Yıl Sonra Şehit Asteğmen Coşkun Davulcu Mezarı Başında Anıldı
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 1992'de şehit olan asteğmen Coşkun Davulcu, Trabzon'daki mezarı başında anıldı. Mezarında düzenlenen anma programına şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Amacının tüm Türkiye'de şehitleri unutturmamak olduğunu belirten Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Trabzon Şube Başkanı Ahmet Tezcan, şehitlerin onuruna çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 1992'de şehit olan asteğmen Coşkun Davulcu, Trabzon'daki mezarı başında anıldı.

Sülüklü Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen programa, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Trabzon Şube Başkanı Ahmet Tezcan, 23 yaşında şehit olan Davulcu'nun kardeşleri ve yakınlarının yanı sıra dernek yönetimi, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Vefatının 32'nci yılında mezarı başında anılan Davul ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Başkan Tezcan, AA muhabirine, amaçlarının tüm Türkiye ve Trabzon'da şehitleri unutturmamak olduğunu söyledi.

Çeşitli etkinlikler düzenleyerek şehitleri andıklarını dile getiren Tezcan, "Çünkü şehitler bizim her şeyimiz, vatan ve bayrak deyince şehitlerimiz aklımıza geliyor ve şehitler tepesi boş kalmayacak. En son şehidimiz Ömer Fatih Ayar şehitler tepesindeki nöbeti teslim aldı. Biz de dernek olarak onları unutturmadan en güzel şekilde hatırlatarak bu tür çalışmalara devam ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel

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