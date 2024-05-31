Trabzonlu Ressam Abit Güner Son Yolculuğuna Uğurlandı
Trabzonlu ressam Abit Güner, 77 yaşında hayatını kaybetti. Güner için Trabzon Sanatevi'nde tören düzenlendi ve cenazesi İskenderpaşa Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Törene Güner'in ailesi, belediye başkanları, sanatçılar ve vatandaşlar katıldı.
Trabzonlu ressam Abit Güner, son yolculuğuna uğurlandı.
Dün evinde hayatını kaybeden 77 yaşındaki Güner için Trabzon Sanatevi'nde tören düzenlendi.
Güner'in cenazesi, İskenderpaşa Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Cenaze törenine Güner'in ailesinin yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon Sanatevi Başkanı Adnan Taç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.