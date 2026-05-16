Çaykara'da "Kardeş Okul Projesi" kapsamında etkinlik düzenlendi

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Cevat Sunay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Kardeş Okul Projesi" kapsamında Van'ın Özalp ilçesindeki ortaokul ve lise öğrencileriyle buluştu.

Çaykara Kaymakamlığı ve Çaykara Belediyesinin destekleriyle düzenlenen gezi programında lise öğrencileri, Dönerdere İmam Hatip Ortaokulu ile Yukarı Dönerdere Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Öğrencilere, Yukarı Dönerdere Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Genel ile Cevat Sunay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Murat Özbay da eşlik etti.

Öte yandan ilçede "Kutlu Kökler Projesi" kapsamında 300 meyve fidanı toprakla buluştu.

Programa, Kaymakam Ali Sapmaz, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Emre Can Narin, İlçe Emniyet Amiri Komiser Alparslan Albayrak, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mezunları Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Nevzat Ergin Kumantaş, Türk Aydınları Vakfı Başkanı Mehmet Pehlivanlı, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Proje kapsamında farklı ilçelerde 2030'a kadar okul, üniversite ve kamu kurumlarının uygun alanlarında toplam 10 bin meyve fidanının toprakla buluşturulması hedefleniyor.