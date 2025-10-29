Trabzon ve çevre illerde Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü fener alayı ile kutlandı

Trabzon, Artvin ve Giresun'da Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Trabzon'da organize edilen fener alayı etkinliğinde Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve vatandaşlar, Kahramanmaraş Caddesi'nden başlayarak bando takımı eşliğinde ellerinde Türk bayraklarıyla 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'na yürüdü.

Daha sonra Vali Yıldırım'ın ev sahipliğinde bir otelde kabul töreni yapıldı.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 102. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu ve heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Cumhuriyet'in, Milli Mücadele ve istiklal ruhunun en anlamlı tezahürü olduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle, 'Türk milletinin tabiat ve şiarına en uygun idare' olarak Cumhuriyet, asırlar öncesinden gelen devlet aklımızın çağdaş asra yeniden doğuşudur. Cumhuriyet, her türlü imkansızlıklar içinde varoluş mücadelesi veren milletimizin azminin, inancının, birlik ve beraberliğinin ne kadar kuvvetli olduğunun ve milli iradesinin karşısında hiçbir gücün duramayacağının bütün dünyaya ilanıdır. Cumhuriyet'le birlikte elde ettiğimiz kazanımlar, geride bıraktığımız 102 yılda katettiğimiz mesafe, ülkemizin bölgesindeki ve dünyadaki itibarlı konumu, güçlü duruşu, şüphesiz büyük bir iftihar vesilesidir."

Müzik dinletisi yapılan program,? Vali Yıldırım ve beraberindekiler tarafından pasta kesilmesiyle sona erdi.

Törene, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Zeki Eren, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik ve diğer davetliler katıldı.

Artvin

Artvin'de Valilik tarafından organize edilen yürüyüşte, vatandaşlar Atapark Meydanı'nda toplandı.

Katılımcılar ellerinde Türk bayraklarıyla ve meşalelerle bando takımı eşliğinde Cumhuriyet ve İnönü caddeleri güzergahından Milli İrade Meydanı'na yürüdü. İl Gençlik Merkezi öğrencileri yürüyüşte 50 metrelik Türk bayrağı taşıdı.

Vali Turan Ergün, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi, Türk milletinin tabiatına en uygun yönetim şekli olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'in, vatandaşlık bağı altında herkesi birleştiren ve eşit hale getiren bir rejim olduğunu vurgulayan Ergün, "Bu topraklar 1071'den bu yana binlerce şehidin kanıyla vatan yapılabilmiş ve yine aynı fedakarlıkla vatan olarak tutulabilmiştir." dedi.

Ergün, Cumhuriyet'in birinci yüzyıldaki kazanımlarının, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, özellikle gençlerin bilgisi, azmi ve özverisiyle çok daha ileriye taşınacağını dile getirdi.

Yürüyüş sonrasında vatandaşlar, Türkiye'nin en büyük Atatürk heykelinin bulunduğu Atatepe'deki havai fişek gösterisini izledi.

Giresun

Giresun'da da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları kapsamında fener alayı gerçekleştirildi.

Yeniyol mevkisinden başlayan yürüyüşte, katılımcılar ellerinde Türk bayrakları taşıdı.

Gazi Caddesi güzergahının takip edildiği yürüyüş, Atatürk Meydanı'nda sona erdi.

Etkinliğe, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Belediye Başkanı Fuat Köse, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Gümüşhane

Gümüşhane'de düzenlenen fener alayı etkinliğinde, Hasanbey Mahallesi'nde bir araya gelen katılımcılar, ellerinde Türk bayraklarıyla Karaer Mahallesi'ne yürüdü.

Daha sonra Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilen resepsiyonda, Vali Aydın Baruş, misafirleri karşıladı.

Baruş, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in, 102 yıldır dimdik ayakta olduğunu vurguladı.

Gençlerle birlikte Cumhuriyet'in 2. yüzyılının idrak edildiğini belirten Baruş, "Bu 2. yüzyıl inşallah Türkiye'nin yüzyılı olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman ifade ettiği gibi ülkemiz gelecekte bölgesinde ve dünyada söz sahibi, büyük bir ülke olacak. Bizler de bununla gurur duymaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin temelleri çok sağlam." ifadesini kullandı.