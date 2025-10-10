Trabzon ve Artvin'de İnsansız Deniz Araçları için Balıkçılara Uyarı

Trabzon ve Artvin'de deniz yüzeyinde imha edilen 3 insansız deniz aracının bölgede yeniden görülmesi ihtimaline karşı balıkçılara dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

Artvin Valisi Turan Ergün, AA muhabirine, 7 Ekim'de Hopa ilçesi açıklarındaki balıkçıların deniz yüzeyinde insansız deniz aracını fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunduklarını hatırlattı.

İhbarın ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile irtibata geçildiğini belirten Vali Ergün, İstanbul'dan gelen SAS timlerince insansız deniz aracının imha edildiğini söyledi.

Ergün, deniz aracının Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan kalma olduğuna dikkati çekerek, "Frekans bağlantısının kesilmesi nedeniyle başıboş kalarak kara sularımıza doğru sürüklendiğini değerlendiriyoruz." dedi.

"Bütün balıkçılarımıza gerekli tebligatlar yapıldı"

Bu tür araçların her zaman bomba yüklü olma ihtimalinin bulunduğunu dile getiren Ergün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nitekim Hopa açıklarındaki deniz aracı patlatıldı ve içinde patlayıcı olduğu tespit edildi. Sahil güvenliğimiz, tek tek bütün balıkçılarımıza gerekli tebligatları yaptı. Bütün vatandaşlarımıza, özellikle balıkçılarımıza şunu söylüyoruz: Denizde yabancı bir cisim gördüğünüzde bu bir deniz aracı da olabilir, başka bir cisim de olabilir, lütfen yaklaşmayın. Bunu güvenlik kuvvetlerimizle paylaşın. Biz, gerekli güvenlik önlemlerini alarak imhayı sağlarız."

Ergün, insansız deniz araçlarıyla Trabzon'da iki, Artvin'de bir kez karşılaşıldığını belirterek, "Balıkçılarımızdan talebimiz, cisme yaklaşmamaları, dokunmamaları ve merak nedeniyle yakınlaşmamalarıdır. Her zaman içinde bir patlayıcı olabilecekmiş gibi değerlendirmeleri gerekir." uyarısında bulundu.

Benzer durumların yeniden yaşanabileceğine dikkati çeken Vali Ergün, "Böyle durumlarda ne yapılacağını bilmek önemli. Bundan sonra bu tür cisimlerin görülme ihtimali var mı? Evet, olabilir. Ne sıklıkla görüneceğini bilemiyoruz ama görüldüğünde aynı prosedürü uygulayacağız." dedi.

"Milli güvenlik sorunu olması söz konusu değildir"

Trabzon'un Ortahisar ve Çarşıbaşı ilçesi açıklarında 1 ve 7 Ekim'de imha edilen insansız deniz araçlarına ilişkin kentte faaliyet gösteren balıkçılar, deniz yüzeyinde benzer araçlar görmeleri halinde ihbarda bulunmaları yönünde bilgilendirildi.

Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi Kurucu Dekanı, Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Demircioğlu da insansız deniz araçlarının Karadeniz'de görülmesinin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın küresel ve bölgesel etkisi olduğunu belirtti.

İnsansız deniz araçlarının deniz altında ve üstünde insan müdahalesi olmadan çalışabildiğini ifade eden Demircioğlu, "Bu araçların kendi kameraları, sensörleri, GPS dediğimiz konumlandırma düzenekleri mevcut. Bunlar akıllı araçlar, kendi konumlarını belirleyebiliyorlar. Bulundukları yerden gönderildikleri merkeze haber verebiliyorlar. Problemleri algılayabiliyorlar, kısmi olarak çözebiliyorlar ve faaliyet yürütüyorlar." diye konuştu.

Demircioğlu, insansız deniz araçlarının ticari, bilimsel ve askeri amaçlar için kullanıldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu araçlar askeri araçlar. Bu insansız deniz araçlarıyla keşif, gözetleme yapılıyor ve saldırı amaçlı kullanılıyor. Tabii bu bölgemize gelen özellikle Trabzon ve Artvin'de yakın zamanda görülen araçların Ukrayna'nın kamikaze dediğimiz saldırı araçları olduğu basına yansımış durumda. Bu savaşın bir yansıması olarak gündeme gelmiştir diyebiliriz. Milli güvenlik sorunu olması söz konusu değildir. Kontrolden çıkan, özelliğini kaybeden ve bozulan araçlar olarak bölgemize gelmiştir diye düşünüyorum."

Balıkçıların bu tür olaylara karşı hassas olmalarını gerektiğini belirten Demircioğlu, "Balıkçıların bu tür cisimleri görmesi durumunda hemen kolluk kuvvetlerini, sahil güvenliği ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları gerekiyor çünkü bu deniz araçlarının bir kısmı silahlı ve patlamalara yol açabilir." diye konuştu.