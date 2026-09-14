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Trabzon Valisi Şahin'den yeni eğitim öğretim yılı mesajı

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Trabzon Valisi Tahir Şahin, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

Trabzon Valisi Tahir Şahin, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, çocukların bilgi, erdem ve özgüvenle yetişmesinin Türkiye'nin güçlü ve aydınlık geleceğinin en önemli teminatlarından biri olduğunu belirtti.

Öğrencilerin yeteneklerini keşfetmeleri, çağın gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanmaları, milli ve manevi değerleri benimseyerek yetişmelerinin ortak sorumluluk olduğunu ifade eden Şahin, bu anlayışla yeni eğitim öğretim yılına başlandığını kaydetti.

Şahin, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda ülkenin geleceğini şekillendirecek en büyük gücün iyi yetişmiş gençler olduğunu vurgulayarak, Trabzon'da öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra bilim, teknoloji, sanat, kültür ve spor alanlarında kendilerini geliştirebilecekleri imkanların artırılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü aktardı.

Başarının yalnızca sınav sonuçlarından ibaret olmadığını belirten Şahin, iyi bir insan olmanın, sorumluluk üstlenmenin, çalışmanın ve üretmenin de başarının önemli unsurları olduğunu ifade etti.

Şahin, öğretmenlerin öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra kişiliklerinin şekillenmesinde de önemli rol üstlendiğini, eğitimcilerin ülkenin geleceğine değerli katkılar sunduğunu kaydetti.

Aile ve okul işbirliğinin önemine dikkati çeken Şahin, velilerden öğretmenlerle yakın iletişim kurmalarını ve çocuklarının eğitim süreçlerine destek olmalarını istedi.

Şahin, 2026-2027 eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler, veliler ve tüm eğitim camiası için sağlık, huzur ve başarı içerisinde geçmesini dileyerek, yeni eğitim öğretim yılının Trabzon'a, Türkiye'ye ve millete hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: AA
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