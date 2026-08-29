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Vali Şahin'den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

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Trabzon Valisi Tahir Şahin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Büyük Taarruz'un milletin bağımsızlık kararlılığının en güçlü tezahürü olduğunu vurgulayarak, şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andı.

Trabzon Valisi Tahir Şahin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şahin, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında gerçekleştirilen Büyük Taarruz ve 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin, milletin vatanına ve bağımsızlığına sahip çıkma kararlılığının en güçlü tezahürlerinden biri olduğunu vurguladı.

Şahin, bu büyük zaferle birlikte, millet egemenliğine dayanan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolun açıldığını, istiklal ve istikbalin temellerinin daha da sağlamlaştırıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Büyük Zafer'in bizlere kazandırdığı inanç ve kararlılık, bugün de milletimizin yolunu aydınlatmaya devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, şehitlerimizin emaneti olan bu kutsal vatan üzerinde birlik ve beraberliğinden, bağımsızlığından ve mill, iradesinden aldığı güçle geleceğe emin ve güçlü adımlarla yürümektedir."

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu zaferi armağan eden İstiklal mücadelesinin bütün kahramanlarını, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmetle, kahraman gazileri de minnet ve şükranla andığını belirten Şahin, "Trabzonlu hemşehrilerimin ve şanlı ordumuzun tüm mensuplarının, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten hislerimle kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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