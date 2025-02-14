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Trabzon Vakfıkebir'in Kurtuluşu 107. Yılında Kutlandı

Trabzon Vakfıkebir'in Kurtuluşu 107. Yılında Kutlandı
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Trabzon'un Vakfıkebir ilçesi, düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümünü düzenlenen törenle kutladı. Törene Kaymakam, Belediye Başkan Vekili ve vatandaşlar katıldı.

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü törenle kutlandı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene Kaymakam Hacı Arslan Uzan, Belediye Başkan Vekili Aydın Çalış, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Program, geçit töreni ile tamamlandı.

Kaynak: AA / Fazıl Saraç - Güncel
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