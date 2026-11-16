Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Trabzon Üniversitesi Okul Öncesi öğrencileri 1091 öğrenciye drama gösterisi düzenledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon Üniversitesi Okul Öncesi öğrencileri 1091 öğrenciye drama gösterisi düzenledi
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon Üniversitesi Okul Öncesi Bölümü öğrencileri, 'Çocuklar için Oynuyoruz' drama gösterisini Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Etkinlikte 75 öğretmen adayı, 14 okuldan 1091 öğrenciye aktivite yaptırdı; adaylar tecrübe kazanırken çocuklar keyifli vakit geçirdi.

Trabzon Üniversitesinde eğitim gören Okul Öncesi Bölümü öğrencileri, "Çocuklar için Oynuyoruz" drama gösterisi gerçekleştirdi.

Trabzon Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, etkinlik, Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'nde, Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinesinde Fatih Eğitim Fakültesi işbirliğinde düzenlendi.

Etkinlik kapsamında, 75 öğretmen adayı, 14 okuldan 1091 öğrenciye tiyatro gösterisi ve dans gibi çeşitli aktiviteler yaptırdı.

Okul Öncesi Öğretmenliği okuyan öğrencilerin mesleki tecrübe kazanmasının hedeflendiği etkinlikte, çocuklar ise ara tatilde keyifli vakit geçirdi.

Kaynak: AA
Bu haber 19 sitede yayınlandı.
Adanaspor'un eski yıldızı Almanya'da cumhurbaşkanı adayı oldu

Adanaspor'un eski yıldızı cumhurbaşkanı adayı oldu
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kış yaklaşırken yola koyuldular! Görenler hayran kaldı

Yola koyuldular! Bu sene de aynısı olacak
Ekimde ihracat 25,9 milyar dolara çıktı! Artışta Kocaeli zirvede

5 ilde üç haneli artış! Zirvede bakın hangi ilimiz var
Genç kadını ateşe vermişti! Kadıköy'deki vahşette karar çıktı

Kadıköy canisi hakkında karar verildi! Genç kadını böyle yakmıştı
Arda ile Mbappe arasında gerginlik! Arkasından...

Arda ile Mbappe arasında gerginlik! Arkasından...
Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray maçı hedefi ve içerideki 'Hain' iddiası

Bir puana bile razı değil! Tek hedefi Süper Lig devini yenebilmek
Bukele'ye meydan okudu, sonra korkuya kapılıp yalvardı

Önce devlet başkanına meydan okudu! Sonra yalvarmak zorunda kaldı
Beşiktaş'taki silahlı saldırının ardından kan donduran detaylar! Çetenin korkunç planı ifşa oldu

Kazma, kürek, halıya sarılı ceset! Çetenin korkunç planı deşifre oldu