Trabzon Üniversitesi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlandı

Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi'nde, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programda, rektör ve dekan öğretmenlerin eğitimdeki önemine dikkat çekti. Programda müzik dinletisi de yapıldı.

Trabzon'da, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesinde program gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve hayatını kaybeden öğretmenlere Allah'tan rahmet diledi.

Aşıkkutlu, öğretmenlerin insanı inşa ettiğini, insanın da toplumu oluşturduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla toplumu inşa eden baş aktörler öğretmenlerimizdir. Öğretmenler sadece toplumu inşa etmekle kalmazlar aynı zamanda ihya ederler yani onlara can katarlar. Öğretmen sadece bildiğini öğrencilerine öğreten, onlara bilgi yüklemesi yapan kişi değildir. Bununla birlikle öğretmen, onlara hayatı öğreten bilgiyle birlikte erdemi aşılayan en değerli varlıklarımızdır. Eğer öğretmenlerimizi iyi yetiştirebilirsek o öğretmenlerimiz öğrencilerini iyi yetiştirecekler ve erdemli öğretmenlerin eğitiminde erdemli toplumlar meydana gelecektir."

Fatih Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Demircioğlu da Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim ve öğretime verdiği öneme değindi.

Öğretmenin öğrenciler üzerindeki etkisinden bahseden Demircioğlu, "Öğretmenler sadece ders vermez, sadece bilişsel veya psiko-motor beceri kazandırmaz. Öğretmenler değer, kişilik ve kimlik kazandırır." ifadesini kullandı.

Programda öğretim görevlilerine teşekkür belgelerinin verilmesinin ardından Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü öğrencileri müzik dinletisi gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
