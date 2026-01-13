Şalpazarı'nda heyelan meydana geldi
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde meydana gelen heyelan sonrası Şalpazarı-Beşikdüzü yolu kapandı. Ekipler sürüklenen kaya parçaları ve toprak birikintisi nedeniyle kapanan yolu temizleyerek ulaşıma açtı.
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde heyelan meydana geldi.
Şalpazarı- Beşikdüzü yolunda, sağanak ve karın ardından heyelan oluştu.
İhbar üzerine bölgeye belediye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yamaçtan sürüklenen kaya parçaları ve toprak birikintisi nedeniyle kapanan yol, belediye ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA / Turgay İkinci - Güncel