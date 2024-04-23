Trabzon'un ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Trabzon'un Beşikdüzü, Şalpazarı ve Tonya ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Beşikdüzü İlçe Stadyumunda gerçekleştirilen törende öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.

Şehit Öğretmen Gürhan Yardım İlkokulu'nda yürüme engelli bir öğrenci de tekerlekli sandalyede etkinliğe katıldı.

Şalpazarı ilçesinde de etkinlikler kapsamında Atatürk İlkokulu'nun öğrencileri gösteri sundu.

Okulun üç özel eğitim öğrencisi de törende müzik eşliğinde hünerlerini sergiledi.

Kaymakam Semih Memiş, çeşitli yarışmalarda birinci olan öğrencilere hediye verdi.

Tonya ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

İlçe Stadındaki törende, Kaymakam Adem Eser, Belediye Başkanı Osman Beşel, çocukların bayramını kutladı.

Tören, öğrencilerin gösterilerinin ardından sona erdi.