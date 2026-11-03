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Trabzon Şalpazarı'nda Belediye Meclisi kasım toplantısında kentsel dönüşüm konuşuldu

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Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde Belediye Meclisinin kasım toplantısı Başkan Refik Kurukız başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda faaliyetler ve İzmir gezisine ilişkin slayt sunuldu; Kurukız kentsel dönüşüm sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde Belediye Meclisinin kasım toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Refik Kurukız başkanlığında düzenlenen toplantıda, ilçede gerçekleştirilen faaliyetler ile İzmir gezisine ilişkin slayt gösterisi sunuldu.

Toplantıda konuşan Kurukız, kentsel dönüşüm sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA
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