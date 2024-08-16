Trabzon Sağlık Turizmi Projesi Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (TTSO) yapılan açıklamaya göre, sağlık turizmiyle ilgili çalışmaların ele alındığı toplantıya, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Başkan Yardımcısı Mehmet Çelebi ile Meclis Katip Üyesi ve Sağlık Turizmi Proje Yetkilisi Mehmet Üçüncüoğlu ve kentte sağlık turizmi yetki belgesiyle faaliyet gösteren hastane, sağlık kuruluşu ve turizm acentesi temsilcileri katıldı.

Trabzon Sağlık Turizmi Projesi'ne başlanırken Gürcistan ve Azerbaycan'ın öncelikli hedef pazarlar olarak belirlendiğini vurgulayan Çelebi, "Bu iki ülkede de çalışmalarımız sürüyor. Belli bir seviyeye geldik. Bakü ile direkt uçuşlarımız var. Tiflis ile direkt uçuşlar için çalışmalar son aşamaya geldi. Eylülde, Bakü'deki sağlık sektörü temsilcileri ve turizm firmaları Trabzon'da proje kapsamındaki sağlık kuruluşlarımızla buluşacak, ikili iş görüşmeleri gerçekleştirecek." ifadelerini kullandı.

Çelebi, yeni pazarlar bulmak için de istişarelerin devam ettiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Önceliğimiz tabii ki Trabzon'a direkt uçuşların olduğu ülkelerdir. Almanya bunların başında geliyor. Oradaki Türk nüfusun fazla olduğu bölgelere yoğunlaşacağız. Körfez ülkeleri tabii ki doğal olarak uçuşların çok olması nedeniyle öncelikli sırada. Burada da Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri öne çıkıyor. KKTC, Erbil de çalışma yapmamız gereken pazarlar konumunda. Erbil ile direkt uçuş başlatabilirsek orada da büyük bir potansiyel olduğuna inanıyoruz. Ayrıca Rusya ile gemi veya uçakla direkt bir bağlantı kurma çabalarımız da devam ediyor. Türk Cumhuriyetleri de özellikle Bakü aktarmalı uçuşlar ile Trabzon'a çok kolay ulaşabilecek konumda bulunuyor."