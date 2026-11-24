Trabzon Ortahisar'da sağanak nedeniyle rögarlar taştı, araçlar güçlükle ilerlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde akşam etkisini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı mahallelerde rögarlar taştı. Araçlar güçlükle ilerlerken belediye personeli iş makineleriyle bölgelerde çalışıyor, sağanak sürüyor.
Trabzon'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Ortahisar ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Bazı mahallelerdeki rögarlar taştı, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü personeli, iş makineleriyle ihtiyaç duyulan bölgelerde çalışma yürütüyor.
Kent genelinde sağanak etkisini sürdürüyor.
Kaynak: AA