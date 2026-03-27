Trabzon Limanı'nda 19 Yaban Hayvanı Ele Geçirildi

TARIM ve Orman Bakanlığı, Trabzon Limanı'nda yapılan kontrollerde Dubai'den Gürcistan'a gönderilmek istenen kargolarda ele geçirilen 19 yaban hayvanı trofesine el konulduğunu açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yaban hayatı kaçakçılığına müsamaha göstermiyoruz. Trabzon Limanı'nda yapılan kontrollerde, Dubai'den Gürcistan'a gönderilmek istenen kargolarda çok sayıda yaban hayvanı trofesi tespit edildi. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nün ihbarı üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerimiz; aslan, Nil timsahı, dağ zebrası ve su aygırı başta olmak üzere 19 adet kargoya el koydu" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı