Haberler

Trabzon Kültür Yolu Festivali şarkıcı Sefo konseriyle devam etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon Kültür Yolu Festivali'nin yedinci gününde şarkıcı Sefo, Papara Park otopark alanında sevenleriyle buluştu. Sevilen parçalarını seslendiren sanatçıya hayranları coşkuyla eşlik etti. Festival 14 Haziran'a kadar devam edecek.

Trabzon Kültür Yolu Festivali'nin yedinci gününde şarkıcı Sefo, sevenleriyle buluştu.

Papara Park otopark alanında düzenlenen konserde sahne alan şarkıcı Sefo, "Bilmem mi", "Affettim", "Tutsak" ve "Kördüğüm" gibi sevilen parçalarını seslendirdi.

Konser alanını dolduran vatandaşlar, Sefo'ya şarkılarında eşlik etti.

Sefo'nun sahnedeki performansını cep telefonlarıyla görüntüleyen dinleyiciler, konserin sonunda sanatçıyı uzun uzun alkışladı.

Festival konser, söyleşi ve sergi gibi çeşitli etkinliklerle 14 Haziran'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik
Neler kaçıyor öyle! Yıllarca unutulmayacak bir maç

Neler kaçıyor öyle! Yıllarca unutulmayacak bir maç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evini, arabasını satıp altına yatıranları kara kara düşündürecek tahmin

Evini, arabasını satıp altına yatıranları şoke edecek tahmin
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda yeni gelişme: 2 firari Türkiye'ye teslim oldu

Adliyedeki soygun skandalında iki isim sınırda teslim oldu
Okan Buruk'tan Osimhen ve transfer açıklaması

Büyük müjdeyi verdi!
Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturmalarını yürüten Savcı Ebubekir Efe Silivri Başsavcı Vekilliğine atandı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmalarının savcısına yeni görev
İlklerin kararnamesi! HSK'nın savcı ve hakim atamalarında dikkat çeken detaylar

İlklerin kararnamesi! Atamalarda dikkat çeken detaylar
Herkes Dünya Kupası'nda ne yapacağını merak ederken o sahilde keyif çatıyor

Herkes kupada ne yapacağını merak ederken o sahilde keyif çatıyor
Disipline sevk edilen Tanju Özcan CHP'den istifa etti

İhracı istenen isim, CHP'den istifa etti