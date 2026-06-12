Trabzon Kültür Yolu Festivali şarkıcı Sefo konseriyle devam etti

Trabzon Kültür Yolu Festivali'nin yedinci gününde şarkıcı Sefo, sevenleriyle buluştu.

Papara Park otopark alanında düzenlenen konserde sahne alan şarkıcı Sefo, "Bilmem mi", "Affettim", "Tutsak" ve "Kördüğüm" gibi sevilen parçalarını seslendirdi.

Konser alanını dolduran vatandaşlar, Sefo'ya şarkılarında eşlik etti.

Sefo'nun sahnedeki performansını cep telefonlarıyla görüntüleyen dinleyiciler, konserin sonunda sanatçıyı uzun uzun alkışladı.

Festival konser, söyleşi ve sergi gibi çeşitli etkinliklerle 14 Haziran'a kadar devam edecek.