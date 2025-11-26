Trabzon Kitap Günleri'ne Yoğun İlgi

TRABZON Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, bu yıl 2'ncisi düzenlenen ve geleneksel hale getirilen Trabzon Kitap Günleri'ni ziyaret etti. Vatandaşlarla ve yazarlarla buluşan Başkan Genç," Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz kitap fuarımızı ziyaret edenlerin sayısı 5 günde 135 bini geçti. Geçen yıl toplam ziyaretçi sayısı 220 bindi, bu yıl tahminimce 300 bine çıkacak. Bundan dolayı da mutluyum" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, bu yıl 2'ncisi düzenlenen Trabzon Kitap Günleri'ni ziyaret etti. Stantları gezen Başkan Genç, yazarlar ve okuyucularla bir süre sohbet etti, fuarı gezen öğrencilere ücretsiz kitap alabilecekleri hediye çeki dağıttı. Kitap fuarına gösterilen yoğun ilgiden memnun olduklarını vurgulayan Başkan Genç, "Bu şehrin bir evladı ve yöneticisi olarak bu işe vesile olduğumuz için çok mutluyum. Çocuklarımız ve gençlerimizin ilgisini çok kıymetli buluyorum. Bu çocukların sadece okul müfredatından öte bilgiyle dolmaları ve donanmaları kitaplarla oluyor. Bunu çok kıymetli buluyorum. Çocukların bireysel gelişimi adına da çok değerli. Yarın bu şehre, ülkeye ve insanlığa çocuklarımız ve gençlerimiz sahip çıkacak" ifadelerini kullandı.

KİTAP FUARINA YOĞUN İLGİ

Başkan Genç, kitap fuarına 5 günde 135'i aşkın ziyaretçi geldiğini ifade ederek, "Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz kitap fuarımızı ziyaret edenlerin sayısı 5 günde 135 bini geçti. Geçen yıl toplam ziyaretçi sayısı 220 bindi, bu yıl tahminimce 300 bine çıkacak. Bundan dolayı da mutluyum. Yazarlarımız burada, söyleşiler devam ediyor, imza günleri oldu ve yoğun ilgi gösterildi, memnunuz. Trabzonluların kültür ve okuma hayatı var. Yazarlarımızın, ilgiden dolayı mutlu olmaları da önemli. Bir yere davet üzerine de gidersiniz, 'Bu iş Trabzon'da hakkıyla yapılıyor, mutlaka burada olalım' diyerek de gidebilirsiniz. Çok kıymetli fikir insanları var. Onların da memnuniyetinden ayrıca mutlu olduk. Organizasyon paydaşımız Akoluk Yayınevimizin de ciddi manada katkısını gördük, teşekkür ediyorum. Bu işler kolay değil. Bu ülkenin yazanı da çizeni de çok kıymetlidir. Yereldeki yazarlarımız da çok değerli; ziyaret ettik çok mutlular. Burası bir kültür şehri ve bu etkinlik şehrimize çok yakışıyor" diye konuştu.