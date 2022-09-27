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Trabzon gündem haberleri... Trabzon'da 2 düzensiz göçmen yakalandı

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Trabzon gündem haberleri... Trabzon'da 2 düzensiz göçmen yakalandı

Trabzon haberlerine göre Trabzon'da, yurda yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen 2 düzensiz göçmen yakalandı.

Trabzon'da, yurda yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen 2 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ortahisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Taksim Şehit Akın Çelebi Polis Merkezi Amirliği ekipleri, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmalarda, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu S.G. ve B.A'yı yakaladı.

Bu kişiler, işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili kuruma teslim edilecek.

Kaynak: AA / Tuğba Yardımcı - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Ortahisar Hisarcık Trabzon Güncel Haberler

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