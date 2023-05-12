Trabzon'daki otobüs kazasında ölü sayısı 6'ya yükseldi

Kaza, 4 Mayıs'ta Akçaabat'ın Dörtyol Mahallesi'nde meydana geldi. Adem Bayraktar (37) yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi'ne ait 61 K 737 plakalı yolcu midibüsü, yokuş inerken virajda sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki evin duvarına çarpıp, devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, midibüsteki Fadime Akgün (55), Azra Akgün (4), Yusuf Değirmenci (65) ve Ayşe Zengin'in (55) yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 39 kişi ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, kazadan 1 gün sonra Neriman Aslan (67) da kurtarılamadı. Kazada ölenler, gözyaşları içinde toprağa verilirken, yaralılarından bazıları tamamlanan tedavileri sonrası taburcu edildi.

ÖLÜ SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Kazada, Yusuf Değirmenci, Neriman Aslan, Ayşe Zengin ile Fadime Akgün ve 4 yaşındaki Azra hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Kazada yaralanan Emine Bayraktar, tedavi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.