Trabzon'daki Midibüs Kazasında Frenlerin 26 Durak Boyunca Çalıştığı Tespit Edildi

Trabzon'da meydana gelen midibüs kazasında, frenlerin tutmadığı iddiaları üzerine büyükşehir belediyesi tarafından görevlendirilen müfettişlerin teknik incelemeleri sonucunda, midibüsün fren aksamının 26 durak boyunca çalıştığı tespit edildi. Kazanın yaşandığı virajda imdat fren sisteminin de sürücü tarafından devreye alınmadığı ortaya çıktı. Sürücü tutuklandı ve soruşturma devam ediyor.

TRABZON'da 4 Mayıs'ta yol kenarındaki evin duvarına çarpıp devrilen yolcu midibüsündeki 5 kişinin yaşamanı yitirdiği, 38 kişinin de yaralandığı kazada, frenlerin tutmadığı iddiaları üzerine büyükşehir belediyesince 2 müfettiş görevlendirildi. Teknik incelemelerde; rampa ağırlıklı güzergahta midibüsün fren aksamının 26 durak boyunca çalıştığı tespit edildi. İncelemede ayrıca, kazanın yaşandığı virajda imdat fren sisteminin de sürücü tarafından devreye alınmadığı ortaya çıktı.

Kaza, 4 Mayıs'ta Akçaabat'ın Dörtyol Mahallesi'nde meydana geldi. Adem Bayraktar (37) yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi'ne ait 61 K 737 plakalı yolcu midibüsü, yokuş inerken virajda sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki evin duvarına çarpıp, devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, midibüsteki Fadime Akgün (55), Azra Akgün (4), Yusuf Değirmenci (65) ve Ayşe Zengin'in (55) yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 39 kişi ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, kazadan 1 gün sonra Neriman Aslan (67) da kurtarılamadı. Kazda ölenler, gözyaşları içinde toprağa verilirken, yaralılarından bazıları tamamlanan tedavileri sonrası taburcu edildi. Tedavisi süren 5 kişinin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Öte yandan kazaya ilişkin Trabzon Büyükşehir Belediye Olağan Meclis Toplantısı'nda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluğu, çok üzüldükleri ve yaralıların durumlarıyla yakından ilgilendiklerini belirterek, "Çok üzüldüğümüz, sarsıldığımız bir kaza oldu. 4 senden bu tarafa toplu ulaşım sistemimizde hiç ölümlü kaza olmamıştı. 2 müfettiş arkadaşımızı idari soruşturma kapsamında görevlendirdik. Belediyemiz olarak kurumsal anlamda bir ihmal ya da kusur varsa gereğinin yapılması anlamında biz üzerimize düşeni sonuna kadar yapacağız. Ölenlere rahmet, etkilenen ailelere geçmiş olsun diliyoruz; rabbim beterinden muhafaza eylesin" dedi.