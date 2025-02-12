Trabzon'da Zigana Dağı'nda Arama Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirildi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Zigana Dağı'nda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, AFAD, UMKE ve Türk Telekom ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta, Jandarma Arama Kurtarma ve AKUT ekiplerinin gözlemci olarak bulunduğu belirtildi.

Tatbikatta ekip oluşturma, sahaya giriş, kar yüzeyinde yürüyüş, çığ alanı işaretleme, kaçış yönü belirleme, köpekli ve cihazlı aramanın yanı sıra kazazede çıkarma, kar testi gibi eğitimlerin uygulamalı olarak yapıldığı kaydedildi.