Trabzon'da yolcu midibüsü kazasında hayatını kaybedenler toprağa verildi

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, büyükşehir belediyesine ait yolcu midibüsünün, yol kenarındaki evin duvarına çarpıp devrildiği kazada hayatını kaybeden Fadime Akgün (55), Azra Akgün (4), Yusuf Değirmenci (65) ve Ayşe Zengin için cenaze töreni düzenlendi. Kazayla ilgili soruşturma sürerken, mahalle sakinlerinin güzergahta sefer otobüslerin yenilenmesi için büyükşehir belediyesine başvurularda bulundukları da ortaya çıktı.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, büyükşehir belediyesine ait yolcu midibüsünün, yol kenarındaki evin duvarına çarpıp devrildiği kazada hayatını kaybeden Fadime Akgün (55), Azra Akgün (4), Yusuf Değirmenci (65) ve Ayşe Zengin (55) için cenaze töreni düzenlendi.

Yusuf Bıyıklı ise "Son bir ayda aynı şoföre 5 ayrı otobüs verdiler. Şoför aynı kaldı ama araçlarda arızalar olduğu için sürekli değişimler yaşandı. Bunun nasıl bir izahı olabilir. Ben burada çok mücadele ettim. İmza topladım araç yenilensin diye ama başaramadık" ifadelerinde bulundu.

Selçuk BAŞAR- Aleyna KESKİN/ AKÇAABAT (Trabzon),