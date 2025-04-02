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Trabzon'da Yol Yapım Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

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Trabzon Büyükşehir Belediyesi, ulaşım kalitesini artırmak amacıyla yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Yılın ilk iki ayında 5 bin 680 ton asfalt ve 4 bin 274 metreküp beton kullanılarak yol ağları güçlendiriliyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince yılın iki aylık döneminde 5 bin 680 ton asfalt, 4 bin 274 metreküp beton, 2 bin 643 metreküp kuru beton kaplama gerçekleştirildi.

Açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in şu ifadelerine yer verildi:

"Ulaşımda kaliteyi artırmak için durmadan çalışıyoruz. Şehrimizde, ulaşım hizmetinin aksamaması her zaman önceliğimizdir. Planlı bir şekilde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla amacımız ilçelerimizde güvenli ve konforlu yol ağları oluşturmak, standardı artırmak. Bu doğrultuda çalışmalarımız aralıksız devam edecek."

Kaynak: AA / Hatice Diler - Güncel
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