Trabzon'da Yoğun Sis Nedeniyle Uçak Seferleri İptal Edildi
Trabzon'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, hava ulaşımını olumsuz etkileyerek İstanbul, Ankara ve Mersin'e karşılıklı yapılması planlanan bazı uçak seferlerinin iptal edilmesine neden oldu.
TRABZON'da etkili olan yoğun sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.
Kentte sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, hava ulaşımı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle Trabzon Havalimanı çevresinde görüş mesafesi düştü. Özellikle kentin sahil kesiminde yoğunlaşan sis nedeniyle İstanbul, Ankara ve Mersin'e karşılıklı yapılması planlanan uçak seferleri iptal edildi. Hava şartlarının normale dönmesi ile uçak seferlerinin yeniden yapılması planlanıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel