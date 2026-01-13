Haberler

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım için veda töreni düzenlendi

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişi olarak atanan Vali Aziz Yıldırım için Trabzon'da veda töreni gerçekleştirildi. Törende Yıldırım, görev süresince birlikte çalıştığı yetkililerden helallik aldı ve kamu görevlilerinin görevlerinin önemini vurguladı.

Trabzon'da, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişi olarak görevlendirilen Vali Aziz Yıldırım için veda töreni düzenlendi.

Valilik binasında düzenlenen törene, kurum müdürleri, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, valilik çalışanları ile vatandaşlar katıldı.

Törene katılanlarla görüşen Yıldırım, vatandaşlardan ve kamu görevlilerinden helallik istedi.

Yıldırım, hiçbir kamu görevlisinin görevinden daha üstün olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bizler sıfatlarımızla görev yapmak üzere, vatandaşımıza hizmet etmek üzere kamu kurumlarını, devlet teşkilatlarını iyi çalıştırmak üzere buradayız. Devletimiz bizi bunun için görevlendirdi. Bunu yapabildiysek ne mutlu bize. İnşallah bizden sonraki arkadaşlarımız daha güzel görevler yapacaklar."

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel
