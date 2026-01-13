Trabzon Valisi Aziz Yıldırım için veda töreni düzenlendi

Trabzon'da, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişi olarak görevlendirilen Vali Aziz Yıldırım için veda töreni düzenlendi.

Valilik binasında düzenlenen törene, kurum müdürleri, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, valilik çalışanları ile vatandaşlar katıldı.

Törene katılanlarla görüşen Yıldırım, vatandaşlardan ve kamu görevlilerinden helallik istedi.

Yıldırım, hiçbir kamu görevlisinin görevinden daha üstün olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bizler sıfatlarımızla görev yapmak üzere, vatandaşımıza hizmet etmek üzere kamu kurumlarını, devlet teşkilatlarını iyi çalıştırmak üzere buradayız. Devletimiz bizi bunun için görevlendirdi. Bunu yapabildiysek ne mutlu bize. İnşallah bizden sonraki arkadaşlarımız daha güzel görevler yapacaklar."