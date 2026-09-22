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Trabzon'da uzmanlara yönelik yas süreci danışmanlığı eğitimi düzenlendi

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Trabzon'da uzmanlara yönelik yas süreci danışmanlığı eğitimi düzenlendi
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Trabzon Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile KİKAP, uzmanlara yönelik "Yas Süreci Danışmanlığı Eğitimi" düzenledi. Eğitimin hizmet alan kişilere daha etkili destek sunulması açısından önemli olduğu belirtildi, Doç. Dr. Özgür Sağlam "Kayıptan Sonra Yas ve Yaşam" sunumu yaptı.

Trabzon Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Karadeniz İlleri Kadın Derneğince (KİKAP) uzmanlara yönelik "Yas Süreci Danışmanlığı Eğitimi" düzenlendi.

Şube Müdürü Havva Ayten Akyıldız, Trabzon Barosu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programda, meslekleri gereği acil durumlarda etkilenen ve kırılgan gruplarla çalıştıklarını söyledi.

Yas sürecine ilişkin eğitimin hizmet alan kişilere daha etkili destek sunulması açısından önemli olduğunu belirten Akyıldız, çalışanların öncelikle kendi duygusal süreçlerini destekleyebilmesinin danışanlara yaklaşım açısından katkı sağlayacağını ifade etti.

KİKAP Başkanı Nilgün Turan da programın içeriğine ilişkin katılımcılara bilgi verdi.

Programda, İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Hatay Sağlık Müdürlüğü Çocuk İzlem Merkezi Sosyal Hizmet Uzmanı Doç. Dr. Özgür Sağlam ise "Kayıptan Sonra Yas ve Yaşam" başlıklı sunum yaptı.

Kaynak: AA
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