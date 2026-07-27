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Trabzon'da Türkiye-Çin 55. yıl fotoğraf sergisi

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Trabzon'da, Türkiye-Çin diplomatik ilişkilerinin 55. yılı nedeniyle Trabzon-Rizhao kardeş şehir fotoğraf sergisi açıldı. Vali, Çin Büyükelçisi ve Belediye Başkanı katıldı. Horon ve Wushu Kung Fu gösterileri yapıldı.

Trabzon'da, Türkiye-Çin diplomatik ilişkilerinin 55. yılı dolayısıyla "Trabzon-Rizhao kardeş şehir fotoğraf sergisi" açıldı.

Ortahisar ilçesindeki 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'ndaki etkinliğe Vali Tahir Şahin, Çin'in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç katıldı.

Protokol üyelerinin katılımıyla fotoğraf sergisi açıldı.

Horon gösterisinin ardından dünya şampiyonu Wushu Kung Fu Milli Takımı da bir gösteri sundu.

Gösteriye vatandaşlar da ilgi gösterdi.

Kaynak: AA
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