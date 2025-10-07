Trabzon'da Terör Tehdidi: İnsansız Deniz Aracı İmha Edildi

TRABZON'un Ortahisar ilçesi Akyazı Mahallesi açıklarında tespit edilen insansız deniz aracı, alınan güvenlik önlemlerinin ardından Sahil Güvenlik ekipleri tarafından patlatılarak imha edildi.

Akyazı Mahallesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından deniz yüzeyinde insansız deniz aracı fark edildi. Bölge güvenlik çemberine alınarak, uzman ekipler tarafından hazırlıkların tamamlanmasının ardından insansız deniz aracı kontrollü şekilde patlatıldı. Patlama sırasında büyük bir gürültü duyulurken, kıyıdaki vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Trabzon Valiliği'nde yapılan açıklamada insansız deniz aracının kontrollü şekilde imha edildiği belirtilerek, "Bugün sabah saatlerinde Trabzon açıklarında bulunan insansız deniz aracı saat 16.45 itibarıyla bulunduğu yerde SAS ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde imha edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Geçen hafta Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi açıklarında, içerisinde yaklaşık 250 kilogram patlayıcı madde bulunan başka bir insansız deniz aracı, SAT komandoları ile Sahil Güvenlik ekiplerinin ortak operasyonuyla kontrollü olarak imha edilmişti.

HABER-KAMERA: TRABZON,