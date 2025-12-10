Haberler

Evde temizlik yaparken fenalaşan 3 çocuk annesi öldü

Evde temizlik yaparken fenalaşan 3 çocuk annesi öldü
Güncelleme:
Trabzon'da 32 yaşındaki Ümran Katırcı, evde temizlik yaparken tuz ruhu ile çamaşır suyunu karıştırması sonucu zehirlenerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve cenazesi toprağa verildi.

TRABZON'da evde temizlik yaparken fenalaşan 3 çocuk annesi Ümran Katırcı (32), hayatını kaybetti. Tuz ruhu ile çamaşır suyunu karıştırıp, temizlik yaptığı belirtilen Katırcı'nın kimyasal tepkime sonucu zehirlendiği düşünülüyor.

Olay, dün öğle saatlerinde Fatih Mahallesi Dekor Sokak'ta meydana geldi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi'nde görev yapan Hakan Katırcı'nın eşi Ümran Katırcı, iddiaya göre; evinde temizlik yaptığı sırada fenalaştı. 3 çocuk annesi Katırcı, öksürükleri artınca durumu telefonla aradığı eşine haber verdi. Eve gelen Hakan Katırcı, nabzı atmayan hareketsiz halde bulduğu eşine kalp masajı yaparak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ümran Katırcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Katırcı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Ümran Katırcı'nın evde temizlik sırasında tuz ruhu ile çamaşır suyunu birbirine karıştırdığı, oluşan kimyasal tepkime nedeniyle zehirlendiği üzerinde durulurken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. Ölümü ailesi ve çevresinde üzüntüye neden olan Ümran Katırcı'nın cenazesi, ikindi vakti Fatih Camisi'nde kılınan namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

BAŞKAN GENÇ'TEN TAZİYE MESAJI

Öte yandan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de sosyal medyadan taziye mesajı paylaştı: Başkan Gennç, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Büyükşehir Belediyemiz Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan çalışma arkadaşımız Hakan Katırcı'nın kıymetli eşi Ümran Katırcı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhume kardeşimize Allah'tan rahmet, başta mesai arkadaşımız Hakan Katırcı olmak üzere tüm yakınlarına sabır ve metanet diliyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
