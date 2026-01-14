Trabzon'da ilk Açık Hava Arkeopark Müzesi yapımı sürüyor

TRABZON'da tarihi sur duvarı restorasyon çalışmalarını inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Çalışmalar bittiğinde Trabzon'umuzun tarihi şeceresini fiilen görebileceğimiz bir alan oluşacak. Bu nedenle ikinci etap çalışmamızı surlarımızın batı kısmında da sürdürme kararı aldık. Hemşehrilerimize söz verdiğimiz Açık Hava Arkeopark Müzemizi burada hayata geçireceğiz" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda Pazarkapı Mahallesi'nde yürütülen ve yüzde 85'i tamamlanan sur duvarı restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Arkeolog Vedat Keleş ve Koruma Uzmanı Yaşar Selçuk Şener, çalışmaların mevcut durumu ve sonraki etaplara ilişkin Belediye Başkanı Genç'e bilgi verdi.

'TRABZON'UN TARİHİ ŞECERESİNİ FİİLEN GÖREBİLECEĞİMİZ BİR ALAN OLACAK'

Ahmet Metin Genç, "Hisar bölgemizde, surların bulunduğu alanda bir arkeoloji kazısıyla birlikte restorasyon çalışmalarını sürdürüyoruz. Buna başlarken heyecanlıydık. Kıymetli hocalarımızdan bugüne kadarki çalışmalarla ilgili bilgi aldık. Heyecanımız bir kat daha arttı. Çünkü Helenistik Dönemden Eski Roma Dönemine, Yeni Roma Dönemine, Bizans Dönemine, Komnenos Dönemine, Osmanlı Dönemine ve Cumhuriyet Dönemine uzanan tarihsel bir süreç burada mevcut. Tabiri caizse, inşallah bu çalışmalar bittiğinde Trabzon'umuzun tarihi şeceresini fiilen görebileceğimiz bir alan oluşacak. Bu nedenle ikinci etap çalışmamızı surlarımızın batı kısmında da sürdürme kararını, hocalarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda aldık. İnşallah bu yıl bu ikinci etap çalışmasını da gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

'BAŞLANGIÇ NOKTASI OLACAK'

Bölgenin turizm açısından önemine vurgu yapan Genç, "Güney kısmında daha önce başlatılan kazıyı da eş zamanlı olarak yürüterek hemşehrilerimize söz verdiğimiz Açık Hava Arkeopark Müzemizi burada hayata geçireceğiz. Buradan net bir şekilde ifade ediyorum; Trabzon'a gelen herkes, öncelikli ziyarete Trabzon'un en kadim tarihinin başladığı, medeniyetlerin devam ettiği bu noktadan başlayacak. Bu da Trabzon'umuzun tarihi ve kültürel zenginliği açısından, medeniyetlerin bıraktığı miraslar ve arkeolojik değer açısından hem bir kıymet hem de bir miras sorumluluğu taşıyor. Bizler bu mirası korumak ve geleceğe devretmek, aynı zamanda turizmle birlikte şehrimizin ekonomisine katkı sağlamak istiyoruz. Değerli mesai arkadaşlarımızla birlikte şehrimiz adına, şu anda görünmese de çok önemli bir işi icra ediyoruz. İnşallah güzel sonuçlarıyla hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: TRABZON,