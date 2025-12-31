Haberler

Trabzon'da, denetimli serbestlik tedbiri devam eden hükümlüler ve aileleri için sosyal market açıldı

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı ve Türk Kızılay iş birliğiyle ihtiyaç sahibi denetimli serbestlik tedbiri altındaki hükümlülere yönelik sosyal market açıldı. Açılışta, ihtiyaç sahibi ailelere çeşitli desteklerin sağlandığı açıklandı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı ve Türk Kızılay Trabzon Şube Başkanlığı iş birliğiyle kentteki ihtiyaç sahibi denetimli serbestlik tedbiri devam eden hükümlüler ve aileleri için sosyal market açıldı.

Trabzon Adalet Sarayı'nda düzenlenen açılış törenine katılan Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Kızılay'ın desteği ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün bünyesinde sosyal marketin açılışını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Denetimli serbestlik sistemindeki iyileştirme faaliyetleri ve sosyal uyum projeleri ile sadece yükümlülerin değil, aynı zamanda toplumun sosyal bütünlüğünü sağlamayı amaçlayan birçok çalışma yapıldığını aktaran Çelik, sosyal marketten ihtiyaç sahibi denetimli serbestlik yükümlüleri, eş ve çocukları, ceza infaz kurumunda bulunan hükümlü ve yakınları, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nce yönlendirilecek suça sürüklenen çocuklar ile mağdur kadınların istifade edeceğini kaydetti.

Çelik, ayrıca Koruma Kurulu Başkanlığı'nca ihtiyaç sahibi 104 yükümlü çocuğuna kırtasiye, 87 yükümlüye kurban hissesi, 80 yükümlü çocuğuna spor ayakkabı ve 192 aileye toplam 270 bin lira gıda yardımı çeki verildiğini vurguladı.

Trabzon Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Semiz de sosyal marketin denetim altında bulunan yükümlü yakınlarının, adli destek ve mağdur hizmetlerinde bulunan mağdur çocuklar ve kadınların ihtiyaçlarını temini için güzel bir proje olduğunu söyledi.

Türk Kızılay Trabzon Şube Başkanı Sevil Yıldırım ise Kızılay olarak Türkiye genelinde denetimli serbestlik müdürlükleri iş birliğinde sosyal market projelerini hayata geçirdiklerini belirterek, "Trabzon'da da sosyal marketin açılışı gerçekleştirdik. İyiliği büyütüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel
