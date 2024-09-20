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Trabzon'da Şiddetli Yağışlar Hayatı Felç Etti

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Trabzon'un Araklı, Arsin ve Sürmene ilçelerinde etkili olan şiddetli yağışlar, yolları göle çevirirken, Arsin'de bir dere taştı. O anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Trabzon'da şiddetli yağış nedeniyle dere taştı... O anlar kamerada

Trabzon'da şiddetli yağışlar 3 ilçede hayatı felç etti

TRABZON - Trabzon'un 3 ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Saat 15.00 sırlarında başlayan şiddetli sağanak Trabzon'un Araklı, Arsin ve Sürmene ilçesinde etkisini gösterdi. Şiddetli yağışlardan kaynaklı yollar ve sokaklar göle döndü, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Arsin ilçesi Santa yolunda ise dere taştı. Derenin taşma anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla anbean görüntülendi.

Trabzon'da Şiddetli Yağışlar Hayatı Felç Etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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