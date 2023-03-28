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Trabzon'da şiddetli fırtına maddi hasara ve yaralanmalara yol açtı

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Trabzon'da şiddetli fırtına maddi hasara ve yaralanmalara yol açtıTRABZON Trabzon'da bugün akşam saatlerinde başlayan şiddetli fırtına maddi hasara ve yaralanmalara yol açtı.

Trabzon'da şiddetli fırtına maddi hasara ve yaralanmalara yol açtı

TRABZON Trabzon'da bugün akşam saatlerinde başlayan şiddetli fırtına maddi hasara ve yaralanmalara yol açtı.

Trabzon'da Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı fırtına uyarısının ardından bugün saat 16.20'den sonra etkili olmaya başlayan ve yaklaşık 1 saat etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına il genelinde maddi hasarlara yol açtı. Çok sayıda binanın çatısı uçarken, evlerin cam balkonlarının camları kırıldı, ağaçlar devrildi, araçlar hasar gördü.

Araçlar Karadeniz Sahil Yolu'nda güçlükle ilerlerken, Vakfıkebir ilçesinde bir halı sahanın tel örgüleri kağıt gibi yamuldu, sahaya devrildi. Fırtına nedeniyle üzerlerine çatı ve ağaç parçaları düşen il genelinde 10'ya yakın kişi hastanelerde başvurdu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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