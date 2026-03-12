Haberler

Şehit Mezarlığına Bayram Öncesi Temizlik

Güncelleme:
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi şehit mezarlarının bakım, onarım ve temizliği yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, Sülüklü Mezarlığı'ndaki Trabzon Şehitliği'ni ziyaret etti.

Şehitlikte çevre düzenlemesi ve temizlik yapan ekibe, Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Dairesi Başkanlığı ekipleri de destek verdi.

Ortahisar Sosyal Hizmet Müdürü Fatma Meydan Aktaş, vatanın birliği ve milletin huzuru için canlarını feda eden şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Aktaş, "Şehitlikler, aziz milletimizin bağımsızlık sevdasının ve asırlara damga vuran şanlı tarihimizin abideleridir. Her biri mana ile yoğrulmuş cesaretin, vatan uğruna verilen fedakarlığın, milletimizin sarsılmaz iradesinin ve istiklal aşkının ebedi nişanesidir." dedi.

Dualarla tamamlanan programa, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Mollaoğlu, Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Ernul Arslan, Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Dairesi Başkanı Köksal Saral, şehit aileleri ile sivil toplum örgütü temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk
