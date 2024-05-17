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Trabzon'da Sağlık Turizmi İçin Gürcistan İle İş Görüşmeleri Yapıldı

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Trabzon'da sağlık turizmi yetki belgesi bulunan hastane ve sağlık kuruluşu yöneticileri ile acenteler, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te ikili iş görüşmesine katıldı. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen organizasyonda 200'e yakın iş görüşmesi gerçekleştirildi.

Trabzon'daki sağlık turizmi yetki belgesi bulunan hastane ve sağlık kuruluşu yöneticileri ile acenteler, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te ikili iş görüşmesine katıldı

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (TTSO) yapılan açıklamaya göre, Trabzon Sağlık Turizmi Projesi kapsamında sağlık hizmeti verilmesi önde gelen ülkeler arasında yer alan Gürcistan için bir organizasyon düzenlendiği belirtildi.

TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta'nın da yer aldığı heyetin, başkent Tiflis'te 200'e yakın iş görüşmesi gerçekleştirdiği ifade edildi.

Görüşmelerle ilgili değerlendirmede bulunan TTSO Başkanı Çelebi, sürdürülebilir iş birliklerinin ilk adımını atmayı amaçladıklarını, Trabzon'a karşı büyük bir ilgi olduğunu gözlemlediklerini aktardı.

Çelebi ile Trabzon İl Sağlık Müdürü Usta'nın ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin Tiflis Büyükelçiliğini de ziyaret ettiği de kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Ticaret Ve Sanayi Odası Gürcistan Trabzon Tiflis Turizm Güncel Haberler

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