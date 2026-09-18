Haberler

Trabzon'da sağanakta metrekareye 50 kilogram yağış düştü, 114 ihbar alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon'da sağanakta metrekareye 50 kilogram yağış düştü, 114 ihbar alındı
Güncelleme:
+40 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon Valiliği, kuvvetli yağışlar nedeniyle metrekareye yer yer yaklaşık 50 kilogram yağış düştüğünü açıkladı. Valilik, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 114 ihbar ulaştığını, doğu ilçelerde mevcut yağışlara ilave 50 kilograma kadar yağış beklendiğini duyurdu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Etkili olan sağanak sonrası Trabzon Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklama, metrekareye yer yer yaklaşık 50 kilogram yağışın düştüğü belirtilerek, "Trabzon Valimiz Sayın Tahir Şahin başkanlığında, Trabzon Büyükşehir Belediyesi TULAŞ Koordinasyon Merkezi'nde, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili kurumlarımızın katılımıyla koordinasyon toplantısı gerçekleştirilmiştir. İlimizde etkili olan kuvvetli yağışlar nedeniyle metrekareye yer yer yaklaşık 50 kilogram yağış düşmüştür. Yağışlara bağlı olarak şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 114 ihbar ulaşmış olup, başta AFAD ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilgili tüm kurumlarımızın ekipleri tarafından ihbarlara müdahale edilmektedir. Ekiplerimiz sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürmekte, gelişmeler ilgili kurumlarımız tarafından 7/24 takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

'METREKAREYE 50 KİLOGRAM DAHA YAĞIŞ BEKLENİYOR'

Yağışların süreceğinin ifade edildiği açıklamada, "Meteorolojiden alınan son bilgilere göre; ilimizde halen etkili olan kuvvetli yağışların doğuya doğru hareket ederek Arsin ilçemiz ve doğu kesimlerimizde etkisini sürdürmesi beklenmektedir. Doğu ilçelerimizde mevcut yağışlara ilave olarak yer yer metrekareye 50 kilograma kadar yağış düşebileceği değerlendirilmektedir. Batıdan gelecek yeni yağışlı sistemin ise saat 22.00 itibarıyla ilimizin batı kesimlerinden başlayarak etkili olması; batı ilçelerimiz ve Ortahisar'da, mevcut yağışlara ilave olarak yer yer metrekareye yaklaşık 50 kilogram daha yağış bırakması beklenmektedir. Yağışların sabah saatlerine doğru etkisini kaybetmesi öngörülmektedir. Vatandaşlarımızın; sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını, dere yatakları ve riskli bölgelerden uzak durmalarını önemle rica ediyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İnşaat halindeki binadan düşen işçi kurtarılamadı! Ölüm haberini alan yakınları yıkıldı

Haberi duyan acil servisin önüne koştu! Umutlu bekleyiş kısa sürdü
Rojda cinayetinde fotoğrafla gelen itiraf

Rojda cinayetinde fotoğrafla gelen itiraf
İnşaatta akılalmaz yöntem! İşçileri halatla taşıdılar

Pes dedirten görüntü!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savunma sanayisinde yerlilik yüzde 83'ü aştı! Görgün 12 aylık ihracat rakamını açıkladı

Bir dönem yüzde 20'ydi! Görgün savunmadaki son rakamı açıkladı
TFF resmen küme düşürdü: Rakipleri hükmen galip sayılacak

TFF resmen küme düşürdü: Rakipleri hükmen galip sayılacak
Akın Gürlek: 2028 yılında Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek

"2028 yılında Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için..."
100. randevu öncesi nefesler tutuldu! Koca ülke bu derbiyi bekliyor

14 yıl sonra geri dönüyor! Milyonların beklediği kapışma yarın
Kahramanmaraş’ta saç kesimini beğenmeyen müşterinin akrabaları kadın kuaförü darp etti

Kesilen saçı beğenmeyince akrabalarıyla kuaförü bastı! Ortalık karıştı
Küçükçekmece'de bina çöktü! Yoldan geçen 2 kişi yaralandı

İstanbul'da bina çöktü! Kentsel dönüşümde korku dolu anlar
Nijerya'da gözaltına alınan 37 kişi polis nezaretinde öldü! Salgın hastalık mı, toplu katliam mı?

Gözaltındaki 37 kişi polis nezaretinde öldü! Salgın mı, cinayet mi?