Trabzon'da sağanakta metrekareye 50 kilogram yağış düştü, 114 ihbar alındı

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Etkili olan sağanak sonrası Trabzon Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklama, metrekareye yer yer yaklaşık 50 kilogram yağışın düştüğü belirtilerek, "Trabzon Valimiz Sayın Tahir Şahin başkanlığında, Trabzon Büyükşehir Belediyesi TULAŞ Koordinasyon Merkezi'nde, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili kurumlarımızın katılımıyla koordinasyon toplantısı gerçekleştirilmiştir. İlimizde etkili olan kuvvetli yağışlar nedeniyle metrekareye yer yer yaklaşık 50 kilogram yağış düşmüştür. Yağışlara bağlı olarak şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 114 ihbar ulaşmış olup, başta AFAD ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilgili tüm kurumlarımızın ekipleri tarafından ihbarlara müdahale edilmektedir. Ekiplerimiz sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürmekte, gelişmeler ilgili kurumlarımız tarafından 7/24 takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

'METREKAREYE 50 KİLOGRAM DAHA YAĞIŞ BEKLENİYOR'

Yağışların süreceğinin ifade edildiği açıklamada, "Meteorolojiden alınan son bilgilere göre; ilimizde halen etkili olan kuvvetli yağışların doğuya doğru hareket ederek Arsin ilçemiz ve doğu kesimlerimizde etkisini sürdürmesi beklenmektedir. Doğu ilçelerimizde mevcut yağışlara ilave olarak yer yer metrekareye 50 kilograma kadar yağış düşebileceği değerlendirilmektedir. Batıdan gelecek yeni yağışlı sistemin ise saat 22.00 itibarıyla ilimizin batı kesimlerinden başlayarak etkili olması; batı ilçelerimiz ve Ortahisar'da, mevcut yağışlara ilave olarak yer yer metrekareye yaklaşık 50 kilogram daha yağış bırakması beklenmektedir. Yağışların sabah saatlerine doğru etkisini kaybetmesi öngörülmektedir. Vatandaşlarımızın; sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını, dere yatakları ve riskli bölgelerden uzak durmalarını önemle rica ediyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı